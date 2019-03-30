Son Dakika Haberleri: Kandil'de PKK Hedefleri Vuruldu

Kandil'de PKK Hedefleri Vuruldu

40 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristlerin hava harekatında vurulduğunu açıkladı.

Kandil'de PKK Hedefleri Vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristlerin hava harekatında vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığındaki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler, 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Irak, Kandil Dağı, PKK, Güncel
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