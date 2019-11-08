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Kandil hediyesi "Somuncu Baba Ekmeği"

7 saat önce

Mevlit Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından Türkiye genelinde 10 bin "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kandil hediyesi

Mevlit Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından Türkiye genelinde 10 bin "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kabri Malatya'nın Darende ilçesinde kendi adıyla anılan Külliye içerisinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hatırasını yaşatmak için Hulusi Efendi Vakfı tarafından temsilciliklerinin bulunduğu illerde kandil dolayısıyla ekmek dağıtımı yapıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da yaşayan ve ömrünün son yıllarını Darende'de geçirerek burada vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde kandil hediyesi olarak ekmek dağıtıldığı belirtildi.

Vakfın organizesiyle şube, temsilcilik ve gönüllülerinin bulunduğu 45 ilde ve Darende ilçe merkezinde toplam 10 bin dağıtılan ekmeklerin özel bir hamurdan imal edildiği, ambalajlanarak vatandaşlara dağıtıldığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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