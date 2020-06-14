Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Ali Pınar ve Dr. Doğan... - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Ali Pınar ve Dr. Doğan...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgede çok sayıda irili ufaklı fayın yer aldığını ve bunların hemen hemen hepsinin deformasyon biriktirdiğini Prof. Dr.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgede çok sayıda irili ufaklı fayın yer aldığını ve bunların hemen hemen hepsinin deformasyon biriktirdiğini Prof. Dr. Özener'in yaptığı projelerde tespit ettiğini ifade ettiğini hatırlattı.

Dolayısıyla "Bölgede bundan sonra daha büyük bir deprem olacak mı?" sorusunun, her zaman olduğu gibi bu tür depremlerden sonra gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Pınar, "Bunların bence artık soru olmaktan çıkması lazım. Bölge aktif bir bölge. Bölgede çok sayıda fay var önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır." dedi.

"Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz"

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Müdürü Dr. Doğan Kalafat da yöreyi iyi bilen biri olduğunu, yapı stokunun ve deprem kaynaklarının olduğu alanları bildiğini söyledi.

Bu depremin kaynağının, ağırlıklı olarak Yedisu ve Karlıova arasındaki köylerde olduğunu aktaran Kalafat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu köyler de geleneksel ata yadigarı, taş, kerpiç, kagir yapı stokundan oluşmakta. Bu yapı stokunun, özellikle 5,5'in üzerindeki depremlere dayanması, ayakta kalması söz konusu olamadığı için de bugünkü yine inşallah can kaybı artmaz. En az yine 80-100 hanedeki hasarla bu depremi atlatırız. Fakat o coğrafyada bu tür depremler çok sıklıkla oluyor. Yaklaşık 5-6 yılda bir 5,5'in üzerinde depremler oluyor. Dolayısıyla oradaki yapı stokunun değişmesi, özellikle orada yaşayan vatandaşlarımızın mevcut olan konutlarında hasar varsa, o hasarlı binalardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü birkaç gün içinde yoğun deprem aktivitesi, artçı depremler olacaktır.

Bu artçı depremler zaman içerisinde hafta başından hafta sonuna doğru hem sıklıkları hem büyüklükleri artarak devam edecektir. Dolayısıyla en büyük artçının da olma olasılığını 5 civarı veya 4,8 gibi düşünürsek de bu artçıların hasar görmüş yapılarda, hasarın artmasına ve tehlike yaratmasına neden olabileceğini ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın muhakkak ve muhakkak depreme hazırlıklı ve tedbirli olmalarını her zaman söylüyoruz."

Kalafat, bölgenin yoğun deformasyon alanı içinde yer aldığını hatırlatarak, "Çünkü düşünün Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayı'nın kesim noktasıdır. Sürekli bir deformasyona, kapanmaya neden olan ve bundan dolayı da oranın sürekli enerji çıkararak rahatlamasını ve fay sistemlerini bir şekilde büyük Anadolu levhasının da Batı'ya doğru kaçışını kompanse edilmesini bu tür depremler ve bundan sonra olabilecek depremler sağlayacak. Bu bir süregelen tektonik doğa olayı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken her zaman depreme karşı bilinçli, hazırlıklı bir toplum olmamız. Depreme dayanıklı binalarda oturmamız. Tavsiye edebileceğimiz bu." diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Ali Pınar ve Dr. Doğan...

Kandilli Rasathanesi, Ali Pınar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Ali Pınar ve Dr. Doğan... - Son Dakika

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