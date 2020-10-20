Kano Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası nefes kesti

Türkiye Kano Federasyonu pandemi sürecinde ilk organizasyonunu Rize'de gerçekleştirdi. Ardeşen ilçesindeki özel parkurda 2 gün süren Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele verildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Kano Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi'nde oluşturulan özel parkurda gerçekleşti. Yarışlara Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu illerinden 9 kulüpten 64 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

"SPORCULARIMIZI YENİDEN YARIŞ ATMOSFERİ İLE BULUŞTURDUK"Şampiyonayı izleyen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 'Pandemi ilan edildikten sonra yaptığımız ilk organizasyonumuz. Pandemi ile ilgili olarak tüm önlemlerimizi alarak şampiyonamızı yaptık. Trabzon, Rize, Artvin, Ordu'dan 9 kulüp 64 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularımızda bir yarışma ortamına özlem duyuyordu. Onları yeniden bu atmosferde buluşturduğumuz için mutluyuz' dedi.Kano Milli Takım Başantrenörü Emir Sarganovic, 'Uzun bir aradan sonra su ile buluştuğumuz için çok mutluyuz. Sporcularımızın başarıları bizi daha da mutlu etti' diye konuştu.Gençler K1 Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Kamil Kaçar, 'Yarışmalara 3 ay süren bir kampta hazırlanıyoruz. Pandemi döneminde sudan çok uzak kaldık. Kampta toparlandık ve şampiyonaya katıldık. Rize ekibi olarak çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.Gençler C1 Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Muhammet Usta ise 'Şampiyona şu ana kadar çok güzel gidiyor, başarılı sonuçlar elde ediyoruz, sonraki aşamalar çok daha güzel olacak çok çalıştık, hak ettik' ifadelerini kullandı.Yarışlar sonucunda dereceler şu şekilde: Büyük Erkek C1 Kategorisi1. Dursun Can Karaduman - Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü2. Muammer Furkan - Tatoglu Ekstrem Türk Gençlik Spor KulübüBüyük Bayan K1 Kategorisi1. Gamze Polat - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü2. Cennet Ayhan - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor KulübüYıldız Erkek K1 Kategorisi1. Mustafa İnce - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü2. Emirhan Demir - Yusufeli Turizm. Doğa ve Su Sprl. S.K3. Mehmet Efe Eğilmez - Yusufeli Turizm. Doğa ve Su Sprl. S.KGenç Erkek C1 Kategorisi1. Muhammet Usta - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü2. Muhammet Ali Köse - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü3. Emir Fazıl Yazıcı - Çaykur Rize Gençlik ve Spor KulübüGenç Bayan C1 Kategorisi1. Rabia Arslan - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü2. Dilruba Aslan - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor KulübüGenç Bayan K1 Kategorisi1. Rabia Arslan - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor KulübüYıldız Erkek C1 Kategorisi1. Mustafa Parlak - Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü2. Emirhan Demir - Yusufeli Belediyesi G.S.K3. Serkan Özcan Yılmaz - Yusufeli Belediyesi G.S.KYıldız Bayan K1 Kategorisi1. Fadime Kurt - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor KulübüGenç Erkek K1 Kategorisi1. Kamil Kaçar - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü2. Furkan Polat - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü3. Enes Tokgöz - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor KulübüBüyük Bayan C1 Kategorisi1. Kader Korkmaz - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü 12. Cennet Ayhan - Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü3. Esra Korkmaz - Çaykur Rize Gençlik ve Spor KulübüYıldız Bayan C1 Kategorisi

1. Duygu Beyaz - Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü