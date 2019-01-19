Kanserde Erken Teşhis Uyarısı
1 saat önce
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, uzun süreli mücadele gerektiren kansere karşı erken teşhisin önemli konusunda vatandaşları uyardı.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
, uzun süreli mücadele gerektiren kansere karşı erken teşhisin önemli konusunda vatandaşları uyardı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kanserde erken tanının, insanlar için hayatta kalma ve yaşam kalitesini arttırma şansı anlamına geldiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kanseri erken teşhis etmek neredeyse her zaman tedavi etmeyi ve hatta iyileştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu da kanser tanısı alan insanlar için hayatta kalma ve yaşam kalitesini arttırma şansı anlamına gelmektedir. Her birimiz vücudumuz için neyin normal olduğunu bilme ve olağan dışı değişiklikleri tanıma konusunda doğru bilgileri Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan sağlık çalışanlarından alabiliriz. Hepimize kanserin erken uyarı işaretlerini tanıma, sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma ve kanser hakkındaki korku ve yanlış algılarımıza karşı koyma konusunda güç verir. Meme kanseri taramaları, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi, kalın bağırsak kanseri taramaları, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, rahim ağzı kanserleri taramaları ise 30-65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir testler ile yapılmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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