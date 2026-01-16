Kanseri Yenen Gökçe İçin Balonlar Bırakıldı - Son Dakika
Kanseri Yenen Gökçe İçin Balonlar Bırakıldı

16.01.2026 16:21
Kaş'ta 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için tedavi sonrası gökyüzüne umut dolu balonlar bırakıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kanseri yenen 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Orçun ve Gülsüm Tezcan çiftinin iki çocuğundan biri olan Gökçe Tezcan'a, yaklaşık 7 ay önce germ hücreli tümör teşhisi konuldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören Gökçe Tezcan, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu. Zorlu geçen tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşan Gökçe için ailesi ve yakınları etkinlik planladı.

Diğer kızları Derin'in karne törenine katılan Tezcan ailesi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde balonlarla karşılandı.

Etkinlikte Gökçe için hazırlanan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de araçlarını balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

Baba Orçun Tezcan, AA muhabirine, çocuğuna 24 Haziran 2025'te germ hücreli tümör tanısı konmasıyla tedavi sürecinin başladığını söyledi.

Yaklaşık 7 ay süren tedavinin ardından çocuğunun sağlığına kavuştuğunu anlatan Tezcan, kendilerine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

Tezcan, gökyüzüne bırakılan balonların sadece Gökçe için değil, kanserle mücadele eden tüm çocuklar için bir umut olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gökçe, Son Dakika

