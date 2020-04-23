Kanun sanatçısı Göksel Baktagir'den 23 Nisan'a özel eser - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eşi Füsun Baktagir'in yazdığı bir eser besteledi.

Füsun Baktagir'in sözlerini yazdığı "Sözünüz Vatan Olsun Biz Çocuklara" başlıklı marşı, Göksel Baktagir besteledi, Yurdal Tokcan düzenledi, Cansu Baktagir, Melike Tokcan, Dide Altınok ve Ozan Tokcan seslendirdi.

Göksel Baktagir, esere ilişkin şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Her şey güzel ülkemiz ve aydınlık gençliğimiz, çocuklarımız için."