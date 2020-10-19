Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı - Son Dakika

Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

İSTANBUL - Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yerli sondaj gemisi "Kanuni" Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Karadeniz'e geçecek olan "Kanuni" sondaj gemisi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Kanuni sondaj gemisinin kıyıya yanaştığı o anlar havadan görüntülendi.

Kanuni sondaj gemisi çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılacak.