Kapadokya bölgesinde Narlı Göl güzelliği - Son Dakika

KAPADOKYA bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, güzelliği ile ziyaretçi çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde ortaya çıkan 'kalp' şeklindeki görünümü ile de dikkat çekiyor.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray'da başlayıp Nevşehir'e kadar uzanıyor. Aksaray- Niğde sınırında bulunan krater özelliğe sahip Narlı Göl ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geldiği de belirtilen Narlı Göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde 'kalp' şeklindeki görünümü ile de dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında yeşil sularıyla doğa harikası göl fotoğraf tutukunlarının da uğrak noktası oluyor.