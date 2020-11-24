Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırlanan pankartlarla havalandı.

Nevşehir Valiliği koordinesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sıcak hava balonlarına kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan pankartlar asıldı. Balonlar daha sonra sepetlerine yerleştirilen pankartlar ile havalandı. Pankartlarda, 'Kadına şiddet insan hakları suçudur', 'Kadına değil, şiddete el kaldırın', 'Şiddet gördüğümde ya da tanık olduğumda korkmuyorum, sessiz kalmıyorum, arıyorum' yazıları yer aldı. Sıcak hava balonlarının uçuşu yaklaşık bir saat sürdü.