Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı - Son Dakika

Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı

24.11.2020 14:39
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırlanan pankartlarla havalandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırlanan pankartlarla havalandı.

Nevşehir Valiliği koordinesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sıcak hava balonlarına kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan pankartlar asıldı. Balonlar daha sonra sepetlerine yerleştirilen pankartlar ile havalandı. Pankartlarda, 'Kadına şiddet insan hakları suçudur', 'Kadına değil, şiddete el kaldırın', 'Şiddet gördüğümde ya da tanık olduğumda korkmuyorum, sessiz kalmıyorum, arıyorum' yazıları yer aldı. Sıcak hava balonlarının uçuşu yaklaşık bir saat sürdü.


Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı
Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı

Kapadokya, Şiddet, Turizm, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da, balonlar kadına şiddete tepki için havalandı - Son Dakika


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