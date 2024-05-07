Ünlü yorumcudan Konyaspor maçı sonrası olay sözler: Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir

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Dün akşam Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüş durumda.

"İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Sarı-lacivertli takımın başarısızlığından İsmail Kartal'ı sorumlu tutan ünlü yorumcu Ahmet Çakar da Kartal için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çakar değerlendirmesinde "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın kenarda nasıl durduklarını hatırlıyor musunuz? Konyaspor'un attığı golün ofsayt olduğunu gördüm ama bir Fenerbahçeli futbolcu elini kaldırmıyor. Fenerbahçe takımı inanılmaz ruhsuz! Biraz Dusan Tadic! İhale İsmail Kartal'a kalacak. At çok iyi ama jokey kötü! At kaybetti. Bu takım güzel maçlar oynadı diyenler olabilir. Kötü jokey ile iyi gidebilirsin ama son dönemeçte öne geçmen lazım" dedi.

"HACCA GİTMİŞ ADAMI ÇAĞIRDILAR"

Sözlerine devam eden Çakar, "Fenerbahçe'nin kadrosuna kimse kalitesiz ve yetersiz diyemez. İsmail Kartal, Olympiakos'a karşı iki maçta da hatalar yaptı. Sezon içinde de benzer hatalar zaman zaman yaşandı. İsmail Kartal'ı son ana kadar açıklamadılar. Sonra Hacca gitmiş İsmail Kartal'ı, Hac'dan çağırdılar. Şeytan taşlarken adamı aradılar ve imzaya çağırdılar" ifadelerini kullandı.