Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Mustafapaşa, Çavuşin ve Hacıbektaş gibi turistik merkezlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik işletmelerin büyük bir bölümü iş yerlerini geçici süreyle kapattı. Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri ile bilinen bölge boş kaldı. Özellikle Çinli turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bölge ilk kez, koronavirüs salgını nedeniyle sessiz kaldı.