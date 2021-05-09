Kapadokya'daki turizmciler yılın ikinci yarısından umutlu - Son Dakika

Yerli ve yabancı konuklara, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile birbirinden farklı tur aktivitelerini sunan Kapadokya'daki sektör temsilcileri, "tam kapanma" sürecinin ardından turizmde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek "tam kapanma" sürecinde sıcak hava balon turu, at ve arazi araçlarıyla gerçekleştirilen turların durdurulması nedeniyle bölge en sakin günlerini yaşıyor.

Vaka sayılarının düşmeye devam ettiği sürecin ardından kapılarını konuklarına açacak olmanın heyecanını hisseden turizmciler, tesislerde yoğunluk yaşanacağını ön görüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde insanların kurallara üst düzeyde riayet etmesinin toplum açısından faydalı olacağını, vakaların istenilen seviyelere gerilemesinin zor günlerin geride bırakılmasını sağlayacağını söyledi.

Tam kapanma sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sucu, "İnsanlar evlerinde çok sıkıldı, seyahat etmek ve ülkemizdeki turizm değerlerini görmek için harekete geçeceklerdir. Biraz sabredersek güzel günler göreceğimize inanıyorum. Hazirandan sonra güzel bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Tam kapanma"nın ardından hareketlilik bekleniyor

Turizmci Mustafa Sami Daşdeler de haziran ayı itibarıyla turizmde görülecek canlılığın geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha hareketli olacağını belirtti.

Yerli turistlerin sahil ve kültür turizm alanlarına akın edeceğini, yabancı turistlerin de gelmesiyle sakinliğin hareketliliğe dönüşeceğini dile getiren Daşdeler, şunları kaydetti:

"Bizim ikinci yarı olarak adlandırdığımız haziran itibarıyla sürecin canlanacağını düşünüyoruz. Öncelikle Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden turistlerin Kapadokya'ya geleceği görülüyor. Şu an bölgede hiçbir etkinlik olmadığı için sakinlik yaşanıyor ama kısıtlamanın ardından yoğunluk olacaktır. Salgın sürecinde ileriye dönük talepte bulunulamadığı için rezervasyonlar son 15-20 gün içinde dönüyor. Bizim beklentimiz, turizm geçen yıla kıyasla hazirandan sonra daha hareketli olacaktır."

Profesyonel turist rehberi Murat Dinç ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın, salgınla mücadele sürecinde sağlıklı bir tatil yapmak isteyenlerin başlıca tercih edeceği turizm alanlarından olacağına inandığını ifade etti.