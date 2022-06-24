Kapadokya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

24.06.2022 16:12
Kapadokya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından 2021-2022 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından 2021-2022 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Hakikate, akla, sağduyuya aykırı işlerle zamanınızı kaybetmeyin. Çok iyi yetiştiniz, tüm donanımınız eksiksiz ama Hakk'ı bilmezseniz, liyakate saygı göstermezseniz hepsinin boşa olduğunu unutmayın. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Programda, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de konuşma yaptı.

Törenin sonunda, Rektör Karasar, okul birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Gaye Saban, ikinci Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Programı öğrencisi Zeliha Çiğdem Gündoğan ve üçüncü Mimari Restorasyon Programı öğrencisi Elif Kanbulat'a plaket verdi.

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Kaynak: AA

Hasan Ali Karasar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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