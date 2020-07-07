Kapadokya'ya haziranda 16 bin 791 ziyaretçi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanların haziran ayında 16 bin 791 turist tarafından ziyaret edildiği açıklandı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni haziran ayında 16 bin 791 turist ziyaret etti. Öte yandan geçen yıl haziran ayında Kapadokya'yı 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.