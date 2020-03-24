Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, su sorununu görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, su sorununu görüştü - Son Dakika

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, su sorununu görüştü

6 saat önce

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ile görüntülü gerçekleştirdiği görüşmede, su sorununu anlattı.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, su sorununu görüştü, System.String[]

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ile görüntülü gerçekleştirdiği görüşmede, su sorununu anlattı.

Çetin, görüşmede, Kapaklı'nın su ve altyapı sorunlarını iletti.

TESKİ Genel Müdürü İçöz'e su sorununu anlattığını belirten Çetin, "Atatürk Mahallesi'nde daha önce ihalesi yapılmış olan su deposunun yapılması için müteahhit ile görüşeceğini söylemişti. Buna artı olarak yeni su kuyularına ihtiyacımız var." dedi.

Çetin, şunları kaydetti:

"TESKİ, Pınar Bulvarı'ndaki çalışmaların ardından Dumlupınar, Yaşar Doğu ve Eski Cami caddelerimizde hatları çekti. Parsel ve binalara bağlantıları yapamadık. Yapamadığımız için de bunların üzerine istediğimiz üst yapı çalışmalarını yapamadık. Bizim bunların hemen tamiratını yapabilmemiz için bağlantıların yapılması lazım."

İçöz ise Kapaklı'ya 6 kuyu planladıklarını anlatarak, "Acil olarak 3 kuyu daha açacağız. Bu hafta bir tanesini açmaya başlıyoruz. Kayıp kaçak konusunu en aza indirmek için çalışma yapacağız. Mevcut kuyularımızda kapasite artırımı ile ilgili debi ölçümü yapmak üzere arkadaşlarımızı görevlendirdik." diye konuştu.

Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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