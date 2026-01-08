Kapaklı\'da Fuhuş Operasyonu: Bir Tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.