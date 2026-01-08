Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Güncel

Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: Bir Tutuklama

08.01.2026 17:19
Kapaklı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda iş yeri sahibi N.D. tutuklandı, 5 bin 805 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
