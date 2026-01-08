Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
