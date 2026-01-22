Kapalı Çarşı Esnafı 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Kapalı Çarşı Esnafı 2025 Yılın Kareleri Oylamasında
22.01.2026 14:22
Kayseri'deki esnaf, AA'nın 2025'e ait fotoğraflarını oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esnaf, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kapalı Çarşı esnafından Umut Kılıç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karelerini tercih eden Kılıç, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Kılıç, oylamada birbirinden güzel karelerin olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Semih Çavuşüzümü ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", 'Portre'de ise yine Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını tercih eden Çavuşüzümü, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Çavuşüzümü, oylamada yer alan fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını dile getirerek, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

