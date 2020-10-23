Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

23.10.2020 17:21
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 791,00 lira, Cumhuriyet altını 3.237,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 488,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 484,60 484,80 488,00 488,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.193,00 3.214,00 3.216,00 3.237,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,00 446,00 445,00 449,00
Lira(Tam) Ziynet 3.121,00 3.141,00 3.143,00 3.163,00
Yarım Ziynet 1.560,00 1.570,00 1.571,00 1.581,00
Çeyrek Ziynet 780,00 785,00 786,00 791,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

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