Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika

Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor

06.03.2021 12:49
Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor, System.String[]

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın restorasyonunun 2022 yılının yazında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın restorasyonunun 2022 yılının yazında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'daki tadilat sürecinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu kapsamında başladığını hatırlattı.

Kapalıçarşı'nın bir anıt eser ve kültür mirası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, buradaki restorasyonun Anıtlar Kurulu'nun proje ve planlama desteği ve izniyle yapıldığını kaydetti.

Vasip Şahin'in İstanbul Valisi olduğu dönemde başlayan restorasyon kapsamında, Kapalıçarşı'nın çatısının tamamen onarıldığını ve restore edildiğini belirten Kurtulmuş, çatının masraflarını Valiliğin karşıladığını söyledi.

Fatih Kurtulmuş, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) çarşının atık su ve temiz su kanallarını ve Boğaziçi Eğitim Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) kabloları değiştirdiğini, Telekomun da fiber kabloları yenilediğini ve altyapı sisteminin tamamlandığını anlattı.

"Ömürlük bir iş yapıyoruz"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile beraber "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandığını hatırlatan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Bu protokol kapsamında, Kapalıçarşı'nın alt zemininin, beden duvarlarının ve iç tavanlarının restore edilmesi için büyük bir restorasyon sürecine başladık. Şu anda geldiğimiz noktada, hızlı bir şekilde zeminimizin yenilenmesinde ilerleme var. Burası ticaret yeri olduğu için kapalı olduğu saatlerde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Geceleri ve hafta sonları çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi günü artık kısıtlama olmayacağı için hafta sonunda sadece pazar günü restorasyon çalışması yapacağız. Zemin çalışması ve üzerine 8 santimlik traverten doğal taşın döşenmesi işini yapıyoruz. Üzerinden rahatça araçların geçeceği bir taş. Ömürlük bir iş yapıyoruz. Bu malzemelerin kullanılmasına da Anıtlar Kurulu izin vermiştir."

Kapalıçarşı'da en son 1980 yılında restorasyon yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, bu dönemde çok hızlı ilerlediklerini ve yerin zemini bittikten sonra ana caddedeki özellikle işgaliyelerin kalkacağına ve çarşının beden duvarlarının yapılacağına değindi.

Daha sonra çarşının iç tavan, kalem ve tezyinat işlerinin yapılacağına işaret eden Kurtulmuş, "Çarşımıza yakışır, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Kapalıçarşı hem kültür hem sanat hem tarih hem ticaret açısından turistlerin uğrak yeridir. Buraya çok önemli bir yatırım yapılıyor. Bunun yarısını kat malikleri, yarısını da kamu karşılıyor. Dolayısıyla kamunun desteğiyle burada çok büyük bir iş tamamlanmış olacak. Burada kamunun desteği olmadan bir şey yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçi sayımız yarı yarıya düştü"

Kapalıçarşı'nın 1461 yılında kurulduğunu ve 560 yıllık tarihi bir yer olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, çarşının zamanla 42 bin metrekare bir alana yerleştiğini, 2 bin 486 dükkanın bulunduğunu, kapılarının 18 hana açıldığını ve buradakilerle beraber 3 bin 500 civarında dükkan olduğunu belirtti.

Çarşının restorasyon ihalesinin 1,5 yıllığına verildiğini anlatan Kurtulmuş, "Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kalem işleri de dahil olmak üzere 2022 yılının yaz aylarında restorasyonun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar planlanmanın ötesinde bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Salgın nedeniyle Kapalıçarşı'nın 70 gün kapalı kaldığını ve 1 Haziran 2020'de açıldığını anımsatan Kurtulmuş, dolayısıyla çarşıda ticaretin bir süre kesintiye uğradığını söyledi.

Turistlerin seyahat edememesi ve düğün ile sünnet törenlerinin şekil değiştirmesi nedeniyle işlerin etkilendiğini anlatan Kurtulmuş, bugünlerde çarşıya Balkanlar'dan ve Arap ülkelerinden turistlerin geldiğine dikkat çekti.

Kapalıçarşı'ya 2018 yılında 41 milyon ziyaretçi, 2019 yılında da 42 milyon ziyaretçi geldiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Her yıl bir milyon ziyaretçi arttığı için 2020 yılında da 43 milyon ziyaretçi gelmesini bekliyorduk ama salgın dolayısıyla bunun yarısı 21,5 milyon ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayımız yarı yarıya düştü. Salgın bitiminde tekrar normal hayatı geçersek 40'lı rakamların üzerine çıkacağız."

Çarşıda salgınla mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat ettiklerini, dezenfeksiyon çalışmalarının olduğunu, sürekli anonslar yaptıklarını ve dükkanlara bildirimlerde bulunduklarını anlatan Kurtulmuş, çarşının klimalarla değil, camlarla havalandırmasının sağlandığını belirtti.

"Biz yasal bir kuruluşuz ve kurumsal bir yapıyız"

Kapalıçarşı'daki aidatların artırılması konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Bir evvelki sene 6 milyon 800 bin lira bütçemiz vardı fakat önceki seneden gelen 800 bin lira fazlamız vardı. Biz onun 6 milyon 800 bin lirasını harcadık. Bu harcamada 800 bin lirayı kendi kasamızdan kullandık. 6 milyonu da Kapalıçarşı'ya salınım yaptık. 6 milyon salınım yapıldı fakat bir sonraki bütçe 8 milyon 400 bin liraya çıktı. 6 milyon 800 bin sarf ettik, 8 milyon 400 bin liraya çıktı. Esas çıkan rakam odur. Çünkü sarf edilecek olan bütçe budur. 8 milyon 400 bin lira harcayacağız. Bunların da yüzde 80'i güvenlik ve temizlik bütçesi fakat bir önceki sene o 800 bin lirayı kullandığımız için 6 milyon 800 bin lira harcamamıza rağmen 800 bin lirayı bir evvelkinden kullandığımız için 6 milyon esnafa salınım yapmıştık. 6 milyondan, 8 milyon 400 bine çıkınca o rakam biraz büyüdü. Dolayısıyla bu çıkan aşağı yukarı yüzde 39'larda oldu. Buradaki para esnafın parası. Biz bunu yönetiyoruz. Mevcutta kasamızda varsa onu düşünüyoruz. Ondan sonra salınım yapıyoruz. Bir evvelki sene böyle yaptık. Fakat 6 milyon 800 bin lira harcadık. Dolayısıyla bazal olarak 6 milyon 800 bin lirayı almamız lazım. Esnaflarımız zaten ne ödediklerini kendileri de bilirler. Bu iki senelik bir zam oluyor. Bu işin hukuki mesnedi vardır. Dolayısıyla buna uyarak 8 milyon 400 bin lirayı salınıma şu anda yapmışız."

Aldıkları paranın tamamını Kapalıçarşı'ya harcadıklarını anlatan Kurtulmuş, şunları anlattı:

"Bunun dışında herhangi bir harcama yoktur. Kapalıçarşı'nın dezenfekte edilmesi de yukarıdaki tel örgüsü de alarm sistemi de bu masraflardandır. Çarşı son derece korunaklı bir yerdir fakat burası tabiatıyla bu harcamalarla yürüyor. Kapalıçarşı, dışarıdaki bir yer gibi değil, dışarıda da esnaf var, herhangi bir şey ödemiyorlar. Çünkü onların güvenlik veya temizlik masrafları olmayabiliyor ama Kapalıçarşı'da bu mümkün değil. Kapalıçarşı'mızda bizim güvenlik ve temizlik hizmetini verebilmemiz için bunun mutlaka karşılığının üyelerimiz tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu anlayışla karşıladıkları için teşekkürler ediyorum. Bugüne kadar da herhangi bir ihtilaf söz konusu olmadı, olmaz da. Çünkü biz yasal bir kuruluşuz ve kurumsal bir yapıyız.

Hukuki dayanaklarımız olmadan asla hareket etmeyiz. Yönetimimizde kamu vardır, vali yardımcısı, Fatih belediye başkan danışmanı, büyükşehir belediyesi temsilcisi ve Vakıflar Bölge Müdürü vardır. Onların da nezaretinde olan yönetim kurulu toplantılarımız ve birlikte hareket ettiğimiz gerçeğinden hareketle şunu söylüyorum. Her şey yasaldır, hukukidir ve Kapalıçarşı'mızın menfaatleri içindir. Gerçek Kapalıçarşılılar bunu son derece anlayışla karşılarlar. Bu konudaki desteklerini yönetimimizle beraber devam ettirirler. Biz çünkü onların temsilcisiyiz. Onlardan birileriyiz. Kapalıçarşı, yönetim kurulu, çarşımız içerisindeki kuyumcu, halıcı, derici ve turistik eşyacılardan oluşuyor. Onların temsilcileri var burada. Bu konuda herhangi bir yanlış söz konusu değildir. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim."

Boğaziçi Eğitim, Vasip Şahin, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu
West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor         
12:49
Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı         
12:37
Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?         
11:41
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı         
11:00
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Hasta artışı var" dediği İstanbul'da vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti         
09:25
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 13:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'daki restorasyonun 2022 yılının yazında bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei