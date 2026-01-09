Kapalıçarşı Soruşturmasında 1 Tutuklama - Son Dakika
Kapalıçarşı Soruşturmasında 1 Tutuklama

Kapalıçarşı Soruşturmasında 1 Tutuklama
09.01.2026 21:05
Samsun'da Kapalıçarşı soruşturması kapsamında 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İstanbul'da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuna yönelik İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde 80 şüphelinin yakalanmasına yönelik salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Samsun'da 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ancak Samsun Adliyesi'nde İstanbul'daki adliyeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermesi beklenen şüphelilerin yoğunluktan dolayı ifadeleri alınamamıştı. Bunun üzerine şüpheliler yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Bugün yeniden Samsun Adliyesi'ne getirilen E.İ., F.E. ile E.T. adlı kadın, SEGBİS üzerinden İstanbul'daki savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. E.İ.'nin tutuklanmasına karar verilirken, F.E. ile E.T. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

