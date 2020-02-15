Kapkaç şüphelisi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaç şüphelisi kamerada - Son Dakika

Kapkaç şüphelisi kamerada

6 saat önce

Gaziantep'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şahsın kapkaç yaptıktan sona kaçma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri faili meçhul kapkaç olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Karatarla ve Aydınbaba mahallelerinde 1 ile 4 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli şahsın kapkaç yapmak için seçtiği vatandaşları takip etme anları ve kapkaç yaptıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Kapkaç şüphelisi kamerada

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapkaç şüphelisi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]