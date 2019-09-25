Son Dakika Haberleri: Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi
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Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi

1 saat önce

Samsun'da kapkaç olayına karışan ve kırmızı tişörtünden belirlenerek gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi, System.String[]

Samsun'da kapkaç olayına karışan ve kırmızı tişörtünden belirlenerek gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hümeyra B'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, elindeki cüzdan ile cep telefonunu alıp kaçtı.

Kadının çığlıklarını duyan bir kişi, ara sokaklara kaçan şüphelinin peşinden gidip elinden cep telefonu ve cüzdanı almayı başarıp kadına verdi. Zanlı ise kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından Hümeyra B, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Mağdurun yanına giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin kırmızı tişört giydiğinin söylenmesi üzerine çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kırmızı tişört giyen ve koşarak giden kişiyi aramaya başladı.

Şüphelinin gittiği yönde araştırmalarını yoğunlaştıran polis, saklandığı ara sokakta İbrahim B'yi (33) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi, Hümeyra, Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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