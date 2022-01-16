Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar - Son Dakika

Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar

TOKAT - Tokat'ta kar eğlencesi için Topçam yaylasına çıkmak isteyenler kar ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.

Tokat'ta bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Topçam Yaylasına çıkmak istedi. Çamdere köyü yakınlarında kar yağışı sonucu oluşan buzlanma araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanma nedeni ile kayarak yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımı ile kurtarılmaya çalışıldı. Vatandaşlar bazı araçları iterek yolu açmaya çalıştı. Araçlarını kenarına çekerek yolun açılmasını bekleyen bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kızakla kayan vatandaşlar kar yağışı altında farklı bir gün geçirdi.