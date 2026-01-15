Kar Eğlencesi: Kayseri'de Snowboard Keyfi - Son Dakika
Kar Eğlencesi: Kayseri'de Snowboard Keyfi

15.01.2026 10:45
Kayseri'nin Pınarbaşı'nda Ramazan Gök, traktörle snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi İnliören köyünde besici Ramazan Gök, traktörün arkasına bağladığı snowboard ile karın keyfini çıkardı.

Kayseri'de etkisini arttıran ve son yağışlar ile yarım metreyi bulan kar kalınlığı özellikle kırsal bölgelerde zorlukların yanısıra kar eğlencesini de beraberinde getirdi. Pınarbaşı ilçesi İnliören köyünde hayvancılık ile uğraşan Ramazan Gök, traktörün arkasına bağladığı snowboard ile karın keyfini doyasıya yaşadı. Köy içinde ve çevresinde traktörün arkasına bağladığı snowboard ile dolaşan Gök, fazla aktivenin bulunmadığı köylerinde kar yağışını fırsata çevirdiklerini söyledi.

Sabahları hayvanlarına baktıktan sonra bu şekilde eğlendiklerini söyleyen Ramazan Gök, "Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Bizim köyde kışlar biraz zor geçiyor. Merkeze uzaklık ve ulaşım konularından dolayı çok fazla aktivitemiz yok. Sabahları hayvanların bakımını yapıyoruz. Sonra da boş zamanımız oluyor. Akşam üzeri yine hayvanlarımız ile ilgilenmek üzere ahıra giriyoruz. Sabah ile akşam arasındaki bu boşluğu değerlendirmek istedik. Amcamın oğlu Yusuf hafta sonları Erciyes'te kayak yapıyor. Kayak takımlarını ve snowboardını köye getirdi. Bizde boardı traktörün arkasına takarak kaydık. Çok eğlenceli oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

