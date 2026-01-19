Kar Engeli Aşıldı, 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, rahatsızlanan 90 yaşındaki yaşlı kadın, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin Erdemli köyü Tanna Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fadime Temiz'in belinden rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yardım çağrısı üzerine köye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlü çekti.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekiplerine ait kar küreme araçları eşliğinde köye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı kadını burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine ulaştırdı.
