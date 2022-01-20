Kar hayatı felç etti, yardıma TOMA'lar koştu - Son Dakika

Kar hayatı felç etti, yardıma TOMA'lar koştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayatı felç eden kar yağışının ardından 8 adet TOMA'lar şehrin farklı bölgelerinde kar küredi, yolda kalan tırları çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne ait iki adet TOMA, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 6 TOMA bugün sonra şehir merkezi, Nizip Yolu, Dinlenme tesisleri, Çevre Yolu, Kuzey ve Doğu Gişeleri, Serbest Bölge ve KÜSGET sanayi sitesinde kar küredi. Yolda kalan ve kara saplanan nakliye tırlarını da çeken TOMALAR, polis ve vatandaşın dayanışmasına en güzel örnek oldu

Vatandaşlar ise zorlu kış günlerinde kendilerine destek veren polislere, teşekkür etti.