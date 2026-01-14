Kar nedeniyle 359 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 359 köye ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İkizdere ve Çayeli'nde 22'şer, Ardeşen ve Çamlıhemşin'de 5'er, Kalkandere'de 3 ve Güneysu ilçesinde 2 olmak üzere 59 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra'da 26, Şebinkarahisar'da 24, Bulancak ve Piraziz'de 22'şer, Dereli'de 19, merkez ve Yağlıdere'de 14'er, Tirebolu'da 13, Görele'de 10, Keşap'ta 9, Espiye'de 8, Doğankent, Güce ve Çamoluk'ta 5'er olmak üzere 196 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle Ardanuç'ta 18, Yusufeli'de 7, Borçka'da 6 ve Şavşat ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 43 personeli, 34 araç ve iş makinesiyle kapalı köy yollarında karla mücadele gerçekleştiriyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkezde 39, Torul'da 14, Kürtün'de 10, Köse'de 4 ve Şiran ilçesinde 3 köy yolunun kar dolayısıyla ulaşıma kapandığı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Ortahisar, Akçaabat, Köprübaşı, Çaykara, Araklı ve Maçka ilçesine bağlı yüksek mahallelerde karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Sahada 167 personel, 131 iş makinesi ile çalışma yapıyor.

Ordu

Ordu'nun orta ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar kalınlığının yer yer 55 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Karla mücadele çalışmalarına 600 personelin 417 araç ve iş makinesi ile devam ettiği kaydedildi.

Beyaza bürünen 430 rakımlı Boztepe ise dronla havadan görüntülendi.

Bayburt

Bayburt'ta da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün etkili kar nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.