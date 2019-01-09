Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
14 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağan kar ve tipi nedeniyle Viranşehir - Diyarbakır
yolu ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kar
küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
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