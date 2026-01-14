Kar Sebebiyle 222 Köy Yolu Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Sebebiyle 222 Köy Yolu Kapalı

14.01.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili kar yağışı nedeniyle 222 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 222 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ayancık ilçesinde 13, Erfelek ilçesinde ise 17 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat genelinde etkili olan kar yağışının ardından da Erbaa ilçesinde 9, Reşadiye ilçesinde 4, Almus ilçesinde ise 12 olmak üzere 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise 167 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Kastamonu, Ulaşım, Güncel, Tokat, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Sebebiyle 222 Köy Yolu Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:49:08. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Sebebiyle 222 Köy Yolu Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.