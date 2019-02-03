Kar Üstünde Cirit Gösterisi Nefes Kesti

Kar üstünde cirit gösterisi nefes kestiKARS - Kars'ta Ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti.

Kar üstünde cirit gösterisi nefes kesti



KARS - Kars'ta Ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti. Soğuk ve havada yapılan gösteri adeta atların feslerini dondurdu.

Kars'ın Selim İlçesi'nde Ata Sporu cirit zor koşullar altında sürdürülüyor. İlçeye bağlı Başköy ve Kekeç köyünde köy gençlerinin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösteri yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Karslı zeminde yapılan cirit gösterisi zaman zaman atlara ve sürücülerine zor anlar yaşattı.

Karla kaplanan müsabaka alanında atların zaman zaman izleyicilerin arasına dalması heyecan dolu dakikalar yaşanmasına neden olurken, cirit gösterisini izleyen vatandaşlar ise keyifli anlar yaşıyor.

Allah-u Ekber Dağları eteklerinde yapılan cirit gösterisi sonrasında gösteriyi isleyen vatandaşlar cirit atlarına binerek bol bol fotoğraf çekiliyor.

Kars'ta zor zor kış şartlarında yapılan cirit gösterileri hafta sonu insanları Selim'e çekmesini de başarıyor. Cirit gösterilerine fotoğrafçılarda yoğun ilgi gösteriyor. Renkli görüntülerin yaşandığı cirit gösterisi sonrasında vatandaşlar cirit atlarına binerek bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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