Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı

31.12.2025 22:45
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, karayolunda mahsur kalan bir vatandaşın fırtınaya rağmen namaz kıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hakkari genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Olumsuz hava nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe genelinde eğitime 4 gün ara verildi.

EKİPLER MAHSUR KALAN ARAÇLARIN İMDADINA YETİŞTİ

Yüksekova-Şemdinli kara yolunda seyir halinde olan çok sayıda araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği bölgeye sevk edilen karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yürütülen yoğun çalışma neticesinde kapalı yolları açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

TİPİ ALTINDA NAMAZ KILDI

Ulaşımın durduğu dakikalarda ilginç bir an da kameralara yansıdı. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte bir vatandaş, dondurucu soğuğa ve şiddetli fırtınaya aldırış etmeden montunu karın üzerine sererek namazını kıldı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

KAR MESAİSİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bölgede karla mücadele ekipleri, ulaşımın sürekliliğini sağlamak ve kapalı köy yollarını yeniden trafiğe açmak için kritik noktalarda 24 saat esasına göre mesailerini sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • burhan kıraç burhan kıraç:
    resim çeken ve etraf da seyredenlere ve bizlere de gerçek manada İman ve imanı uygulama Fırsatı imanı versin Yüce rabbimiz Amin 103 9 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Amin ecmain. 11 1
  • Ali Halici Ali Halici:
    show bunlar hep 8 59 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    merak etmiştik.birtane yobaz çıkacakmı diye, bizi utandırmadın Afferim sana. 35 6
    Ferhat Karsulu Ferhat Karsulu:
    s..tir katakulli seni 0 0
  • 16Bırsa16 16Bırsa16:
    böyle imanlı insanlar olduğu için başımıza taş yağmıyor allah kabul etsin 54 5 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    amin.ecmain. 17 1
  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Kişinin Üzerinden Namazın Düşmesi İçin ; Aklı Çıkacak, Deli Olacak !? Ruhû Çıkacak Ölü Olacak !? Kardeşimizi Tebrik Ederiz?? 16 1 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    normal olanı yapmış, abdesti varsa her şartta kılabilir. Allah kabul etsin. 9 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.