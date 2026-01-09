Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araç kurtarıldı.
İlçede zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Selim'e bağlı Yukarıdamla Pınar köyü yolunda bir araç kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Araç, kara saplandığı yerden ekiplerce halatla çekilerek güvenli bölgeye alındı.
Son Dakika › Güncel › Kar ve Tipiyle Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?