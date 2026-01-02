Kar Yağarken Havuzda Yüzdü - Son Dakika
Yaşam

Kar Yağarken Havuzda Yüzdü

02.01.2026 15:19
Amasya'da Vural Göksu, kar yağarken havuzda yüzdü ve o anları sosyal medyada paylaştı.

AMASYA'da, Vural Göksu (41), kar yağarken, hava sıcaklığının 0 derece olduğu anlarda, evinin bahçesindeki havuza girdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koza Mahallesi'nde yaşayan Vural Göksu, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, evinin bahçesindeki havuza girdi. Kar altında yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göksu, görüntüleri de sanal medya hesabından, "Soğuktan yörüngem şaştı" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

