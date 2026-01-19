Kar Yağışı Ambulansı Mahsur Bıraktı - Son Dakika
Kar Yağışı Ambulansı Mahsur Bıraktı

19.01.2026 13:51
Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleriyle kurtarıldı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde, hastaya müdahaleye giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Almus ilçesi Çevreli beldesinde rahatsızlanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine beldeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bilgisinin iletilmesi üzerine Almus Kaymakamlığı'nın koordinasyonundaki İlçe Özel İdare birimleri bölgeye sevk edildi. Ambulans, iş makineleri ve halatla çekilip saplandığı yerden çıkarıldı. Yolun ulaşımının açılmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: DHA

