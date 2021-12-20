Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Sarıkamış - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Tipi nedeniyle bazı köye yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Soğuk hava nedeniyle dereler ve akarsular buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kars- Erzurum karayolunun Sarıkamış Alisofu köyü mevkisin de aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bazı sürücüler kar yağışının yoğun olduğu yerlerde kara saplanan arabalarını vatandaşların yardımı ile çıkardı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.