Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı

12.01.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, kar yağışı kaynaklı yolların kapatıldığını ve karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirterek "Karayolu ekiplerimiz; 457 karla mücadele merkezimizden, 12 bin 866 adet makine ve ekipman ve 13 bin 657 personel ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartları ile mücadele ve yol durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, kar yağışı kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyerek, "Dün itibariyle yurdumuzun batı kesimlerinden gelen soğuk hava dalgasıyla ülkemizin genelinde görülen kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl ilerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz. Hem sahadan arkadaşlardan bilgi alıyoruz hem de benim arkamda olan ekranlarda anlık olarak binlerce kamerayla gerek sabit gerek araçlarımızdaki hareketli kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz, denetliyoruz ve arkadaşlarımızla yönlendiriyoruz. Ana arter olmayan il yollarımızın dışında kapalı kesimimiz olmadığını genel olarak söyleyebilirim. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında da bu kısıtlı kapattığımız yerleri de trafiğe açmış olacağız. An itibariyle önemli akslarımızdan bahsedecek olursak, Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arap Gir ve Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'7/24 TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına bazı güzergahları kapattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bazı güzergahların kapanmasının en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici, römork vesaire takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir. Bunlara baktığımızda da Kayseri Pınarbaşı yolu, Tunceli Pülürmür yolu, Genç Lice yolu, Kelkit Erzincan yolu, Bingöl Solhan yolu ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Tamamen önlem amaçlı. Eğer oralarda biz ağır taşıt trafiğine açacak olursak bu sefer o araçlardan dolayı kar mücadelesini de yapamayız ve diğer araçlarla beraber o araçların da mahsur kalmasına sebebiyet vermiş olabiliriz. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bir taraftan da bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Her zaman olduğu gibi şu anda da kara yolu olsun, demir yolu olsun, biraz önce söylediğim gibi hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz" dedi.

'DENETİMLERİMİZİ DE SIKLAŞTIRDIK'

Yurt genelinde yaklaşık 68 bin 500 kilometre yol ağında, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerimize konuşulanmış durumda. Ayrıca yollarımızdaki tipi zamanında ya da esintiler zamanında yoldaki kar birikmesini engelleme amacıyla da 930 kilometre kar siperini hayata geçirmiş durumdayız. Şu anda Karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 adet makine ve ekipman yine 13 bin 657 personel ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Yurdun dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların kapanmaması için üstün bir gayret gösteriyorlar. Arıza yapan ya da trafik kazasına karışan araçlarla hızla mücadele ederek trafiğin aksamamasını sağlamış oluyorlar. Yine Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan, kapanan yollar ve anlık trafik monitörlerle takip edilmektedir. Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa da aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık. Denetimlerimizi de bir taraftan sıklaştırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yola çıkacak, çıkan veya çıkmayı düşünen vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda ve uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlı, tam donanımlı ve mutlaka kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Bakan Uraloğlu, açıklamanın ardından, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bulunan ekranlardan kar araçlarındaki kameraları izleyerek, güzergahların son durumları hakkında bilgi aldı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Milyoner’de Messi sorusu 450 bin TL’den etti Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:53:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.