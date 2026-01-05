Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

05.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yüzünden birçok köy yolu kapandı, ekipler yol açma çalışmalarında.

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Alucra ilçesine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin söz konusu yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezinde 1, Torul'da ise 3 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Bayburt

Bayburt'ta da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, dona karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:41:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.