Kar Yağışlarının Doğa Üzerindeki Önemi

05.02.2026 11:29
Prof. Dr. Ali Satar, karın doğada canlılık ve toprak zenginliği sağladığını söyledi.

DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan kar yağışlarının doğa için büyük önem taşıdığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır bölgede bu ölçekte bir kar yağışı görülmediğini belirten Prof. Dr. Satar, "Kar olduğunda bir yalıtım sağlıyor. Doğadaki canlılığı ve toprak zenginliğini müthiş bir derecede artırdığını göreceğiz. İnşallah bu sene daha verimli topraklar, daha zengin bir bitki örtüsü ve inşallah daha zengin bir canlılık göreceğiz" dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, etkili olan yoğun kar yağışlarının hayatın her yönüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Satar, yaklaşık 20 yıldır bölgede bu ölçekte bir kar yağışı görülmediğini belirterek, karın sadece bir yağış değil, doğa için hayati bir sistem olduğuna dikkat çekti. Karın yalıtıcı özelliği sayesinde mikroorganizmalardan bitkilere kadar tüm canlıların soğuktan korunarak, toprağın verimliliğinin arttığını söyledi. Prof. Dr. Ali Satar, kar örtüsünün yavaş erimesiyle yer altı sularının beslendiğini ve bunun barajlar, göletler ile tarım alanları için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu durumun, ekinlerde bolluk, bitki çeşitliliğinde artış ve hayvan popülasyonlarında olumlu gelişmeler sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Satar, karın sağladığı su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini belirterek, su tasarrufuna da dikkat çekti.

'EN ÇOK EKİNLERE FAYDASI OLACAK'

Prof. Dr. Ali Satar, "Yaklaşık 20 yıldır bölgemizde böyle bir kar yağışı görmedik. Bu bizi çok sevindirdi. Tabii bunu sadece bir yağış olarak düşünmemek lazım, bize su sağlayacak bir sistem olarak düşünmememiz lazım. Kar doğada çok önemli bir özelliğe sahiptir. Yalıtıcı bir özelliği vardır. Mikroorganizmalardan, mantarlardan, ağaçlardan tutun bütün canlı organizmaları aynı zamanda korumaktadır. Kar olduğunda bir yalıtım sağlıyor. Doğadaki canlılığı ve toprak zenginliğini müthiş bir derecede artırdığını göreceğiz. İnşallah bu sene daha verimli topraklar, daha zengin bir bitki örtüsü ve inşallah daha zengin bir canlılık göreceğiz. Hayvan çeşitliliği görebiliriz. Zaten en çok ekinlere faydası olacak" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLAR İÇİN KORUMA ALANI SAĞLAYACAK'

Karın aynı zamanda yer altı sularına bir kaynak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Satar, "Akarsulara bir can damarıdır. ve bir şeye dikkat etmemiz lazım. İşte kar yağdı, su var, bu suyu istediğimiz gibi tüketebiliriz diye düşünebiliriz ama su kaynakları kısıtlı. Bizim suyu kullanırken çok dikkat etmemiz lazım. Normalde yağmur yağdığında sular akar gider ama kar böyle değil. Yavaş yavaş bir erime özelliğine sahip olduğu için yer altı sularının da yavaş yavaş dolmasına neden olabilir ve bunlar aynı zamanda ağaçlara, bütün canlılara bir korunak sağlıyor. Bu sene baraj sularının dolması, göletlerin dolması buraya gelecek göçmen kuşlar dahil bütün göç eden hayvanlar için müthiş bir korunma alanı sağlayacaktır. Birçok yer kurumuştu bizim bölgede. Mesela Kabaklı Göletimiz vardı. Hiç su kalmamıştı. İnşallah yavaş yavaş orası da dolacaktır. Yani birçok yer tekrar eski haline dönecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

