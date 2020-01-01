Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı - Son Dakika
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Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

6 saat önce

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardıANTALYA'da, Kumluca Belediyesi Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü.

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doğasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na dökülen kardan belediye işçileri tarafından 2 kardan adam yapıldı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek onlar kar özlemini getirdik" dedi.

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

Cumhuriyet Meydanı, Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
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