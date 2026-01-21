Kar Yolunu Açtı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün zincirsiz, ardından tüm tırların geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Yol, çalışmadan sonra tüm araç geçişine açıldı.