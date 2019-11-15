Son Dakika Haberleri: 'Kara Kutu' açılmaya devam ediyor
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'Kara Kutu' açılmaya devam ediyor

6 saat önce

Son günlerin en çok tartışılan kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

'Kara Kutu' açılmaya devam ediyor, System.String[]

Son günlerin en çok tartışılan kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Gazeteci-Yazar Soner Yalçın yeni çıkan kitabı 'Kara Kutu' ile okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın ve ABD'nin ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin planlarını deşifre eden Soner Yalçın yarın 14.00'de D&R Emaar'da, pazar günü saat 14.00'de ise Beşiktaş-Çarşı'daki Kırmızı Kedi Kitabevi'nde okurlarıyla buluşacak.


Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
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