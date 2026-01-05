Kara Kuvvetleri Komutanı TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

(ANKARA)- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ederek devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in TUSAŞ'ı ziyaret ederek, devam eden projelere ilişkin bilgi aldığını duyurdu. Demiroğlu'nun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Metin Tokel'i şirketimizde ağırladık. Komutanımıza; platformlarımız, devam eden projelerimiz ve gelecek dönem hedeflerimiz hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."