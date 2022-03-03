TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Uzun bir hazırlık aşamasının ardından sete çıkan dizi, yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda aralarında Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un bulunduğu birçok isim yer alıyor.
Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri başladı - Son Dakika