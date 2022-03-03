"Kara Tahta" dizisinin çekimleri başladı - Son Dakika
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"Kara Tahta" dizisinin çekimleri başladı

03.03.2022 16:40
"Kara Tahta" dizisinin çekimleri başladı

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun bir hazırlık aşamasının ardından sete çıkan dizi, yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda aralarında Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.

Kara Tahta dizisinin çekimleri başladı
Kara Tahta dizisinin çekimleri başladı
Kara Tahta dizisinin çekimleri başladı

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Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri başladı - Son Dakika


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