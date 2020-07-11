Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri- Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak inşaatı sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Kayseri- Kırşehir yolundaki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mekece- Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünellerin İstanbul yönündeki tüplerinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İstanbul, Ankara, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
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