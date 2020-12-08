Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Mersin- Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Finike- Kumluca yolunun 8. kilometresinde bulunan Alakır Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Antalya gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Finike geliş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 34. kilometresinde bulunan Çandır (Sol) Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Trabzon- Rize yolunun 28. kilometresinde (Araklı ilçe geçişi) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle Araklı-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.