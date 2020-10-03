Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma - Son Dakika

Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma

Dayanışmaya, birliğe, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbaki'de gerçekleşen 'Kadın Kadına' organizasyonuyla kadınları bir araya getirdi.

Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma, System.String[]

Dayanışmaya, birliğe, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbaki'de gerçekleşen 'Kadın Kadına' organizasyonuyla kadınları bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbakili kadınları bir araya getirerek hem hasat topladı hem mancarlı pide eşliğinde eğlendi. Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız'ın kapılarını açtığı bahçesinde toplanılarak gerçekleştirilen 'Kadın Kadına' etkinliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, köydeki kadınları bir araya getirerek hem bilinçlendirdi hem de eğlendirdi. Her alanda olduğu gibi üretimde de kadın eli değen yerlerin daha parlak bir geleceği olduğunu savunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hasat toplanıldığı sırada bölgede yapılan üretimin kısıtlı kalmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara iş olanağı sağlamak için daha çok üretim alanı oluşturacağını belirten Başkan Hürriyet, herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Karaabdülbaki'deki kadınların bir araya gelerek gerçekleştirdiği etkinlik, renkli görüntülere imza attı. Davullar çalındı, mancarlı pide yenildi ve en sonunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı. Kadın ve erkek için atfettirilen kelimelerin anlamlarından bahseden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Karaabdülbaki'deki kadınların fikirlerini can kulağıyla dinledi. Kadın erkek eşitliğinin önemi için yalnızca kadınların değil tüm toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Karaabdülbakili kadınlar, gerçekleştirilen bu organizasyon adına teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma
Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma
Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma

İzmit Belediyesi, Hasat, İzmit, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaabdülbaki'de 'Kadın Kadına' dayanışma - Son Dakika

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