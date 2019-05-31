Karaağızlılar, imar plan izninin iptaliyle sevindi



BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Yöre halkının açtığı davalardan Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izninin iptal kararı ile sevinen ve adliye önünde toplanan köylüler, yatırımcıların köylerinden gitmesini istedi.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Santral inşaatının başlamaması için bölgede 24 saat nöbet tutan köylüler, açılan davaların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli planla ilgili iptal kararının çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Çevreci gruplar ile köylüler, Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün görülen duruşma öncesinde Bursa Adliyesi Ataevler'deki binası önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Karaağız Muhtarlığı, Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez, "Köyümüzü, insanlarımızı, hayvanlarımızı hiç bilmeyen, yanımıza gelmeye gerek bile görmeyenlerin verdiği kanuna aykırı kararlara karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bir yıldan fazladır toprağını korumak için nöbet tutan bizleri mahkeme yolunda yoranlara vazgeçmediğimizi haykırıyoruz" dedi.

'TERMİK SANTRAL KÖYÜMÜZE ZARAR VERECEKTİR'

Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"İşlediğimiz topraklarımızı, beslediğimiz hayvanlarımızı, hava temizleyen ormanlarımızı, zor bulabildiğimiz içme ve sulama suyumuzu korumaya uğraşıyoruz. Tarım toprağımızı bizden kandırarak alıp termik santral yapmaya çalışanlara karşı açtığımız davaların duruşmalarını takip etmek için buralardayız. Yapılan keşif sonrasında verilen bilirkişi raporu, tüm iddialarımızın doğru olduğunu ispatlamıştır. Termik santralin yapılması köyümüze, hayvanlara, bitkilere, ormana tüm çevremize zarar verecektir. Daha önce de söylediğimiz gibi, devleti ve yöneticileri bilimsel gerçekleri görmeye, başkalarının kazançları için bizlere zarar vermemeye, bizi ata toprağımızdan göç ettirmemeye çağırıyoruz."

'YATIRIMCININ KÖYDEN ÇEKİP GİTMESİNİ İSTİYORUZ'

Köylülerin avukatı Eralp Atabek de, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptali ile ilgili gerekçeli kararın açıklandığını söyleyerek, "Mahkeme iptal kararını verdi. Bu iptal kararı sonucu santralin yapılabilmesi ortadan kalkmıştır. Bugünkü duruşmadan sonra inşallah yeni bir iptal kararı daha çıkacaktır. Bu kararla birlikte hukuki dayanağı kalmayan santralin de yapılamayacağı ortaya çıkar. Yatırımcının da bir an önce köyden çekip gitmesini talep ediyoruz" dedi. Açıklamaya katılanlar çevreci ve köylüler avukatın iptal kararı sevincini alkışlarla karşıladı.

- Bursa