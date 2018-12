Karabağ, "Servet'lerin Yüzü Gülsün"

Geçtiğimiz ay maske takarak, lösemi hastalığına dikkat çeken ve kan bağışında bulunulması için vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden belediye personeli, bu kez de dayanışma konseri düzenleyerek, gelirini Göktaş ailesine bağışladı. Hastalık haberinin ilk gününden bu yana her zaman ailenin yanında olarak, destek olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da etkinliğe katılarak, "Servet ve onun gibi hastalarımız iyi olsun, yüzleri gülsün. Biz de her zaman ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Lösemi hastası 4 yaşındaki Servet Metin Göktaş için düzenlenen dayanışma konseri Bayraklı Belediyesi ve Disk/Genel-iş İzmir 6 No'lu şube tarafından organize edildi. Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen destek etkinliğine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra, DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, Belediye meclis üyeleri ve personeli katıldı. "Güneşli yarınlar görebilmem için, bana umut olmak ister misiniz?" yazılı biletler hazırlanarak çalışanlara satılan ve birçok çevreden de destek bulan dayanışma konserinde sanatçı Alev Erhan seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı. Minik Servet'e umut olmak için bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve personeli lösemi hastalığına bir kez daha dikkat çekerek, Göktaş ailesinin yanında oldu.

"HEP BİRLİKTE NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Konuşmasında genetiği değiştirilmiş yiyecekler ile Amerikan emperyalizminin dayattığı tüketim mallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yediğimiz içtiğimiz her şey hastalıkların habercisi oldu. O bakımdan dayanışma içinde olmalıyız. Biz bu dayanışmayı Bayraklı Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla sağladık. Kendilerini kutluyorum. Öte yandan çalışan arkadaşlarımıza biz her zaman asgari ücretin üzerinde maaş vermeyi hedefledik. Giyimle ilgili de desteklerimiz oldu. Bu dönemi de böyle toplu sözleşmeyle kapatıyoruz. Sağlıklı günlerde, ülkemizin barış içinde olduğu, faşizmin olmadığı, her konuşanın içeri alınmadığı, düşüncelerin özgürce söylenebildiği yıllar diliyoruz. Artık ne söyleyeceğiz diye, acaba sabah kapıya gelirler mi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hepimiz için zor bir süreç. Kolay bir dönem yaşamıyor Türkiye. Biz bunları aşarız. Neler gördü değil mi bu ülke? Dünyada hiçbir iktidar sonsuza kadar yaşamamıştır. Servet iyi olsun. Onun gibi hastaların yüzü gülsün. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız" dedi.