Son Dakika Haberleri: Karabük ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı
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Karabük ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı

1 saat önce

Ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtıKarabük'te, ayaklarının kesilmesi sonucu ölen kediyi gören mahalle halkı, kedinin bir aracın altında kaldığını veya köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayaklarını aradı.

Ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı

Karabük'te, ayaklarının kesilmesi sonucu ölen kediyi gören mahalle halkı, kedinin bir aracın altında kaldığını veya köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayaklarını aradı. Ayaklar bulunamayınca kedinin işkence edilerek öldürüldüğü düşünülürken, polis çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Camiye gitmek için evinden çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp eşine haber verdi. Hatice Yavuz, kedinin besledikleri kedilerden biri olmadığını görüp komşularına haber verdi. Vatandaşlar, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayakları aradı. Bulunamayınca kedinin işkence edilerek ayakları kesilip atıldığını düşünen vatandaşlar, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanlardan arama yaptı. Bir sonuç alınamadı. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

Hatice Yavuz, Eşim camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm. dedi.

Karabük ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı

Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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